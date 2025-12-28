La Generalitat delimita el entorno de las pinturas rupestres en el Roc de Rumbau

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El Roc de Rumbau, en el municipio de Peramola y que forma parte del conocido Muro de Oliana, es una zona de escalada muy concurrida por deportistas a nivel mundial por estar entre ellas una de las vías más duras de todo el mundo. Su uso para la práctica de la escalada ha quedado ahora prohibido en una parte de la roca por la nueva protección de las pinturas rupestres que hay en la zona. Una noticia que no ha gustado entre la comunidad de escaladores y el propio ayuntamiento, que ya ha iniciado conversaciones con el Govern para mantener la convivencia entre patrimonio y la actividad deportiva, que va cada vez más al alza.

El departamento de Cultura acordó el 16 de diciembre blindar la delimitación del entorno de protección del conjunto del yacimiento rupestre, conocido como la Roca dels Moros. Las pinturas están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1998 (junto al resto de arte rupestre del arco mediterráneo). De hecho, de momento son el único elemento Patrimonio de la Humanidad del Alt Urgell. También están catalogadas como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN).

El reto ahora es saber sobre el terreno donde empieza y termina la nueva delimitación. La comunidad de escaladores ha pedido “información clara” de la zona afectada. Patxi Usobiaga, deportista vasco residente en la zona, lamentó que la información del estudio técnico “es muy confusa”. Fija como coordenadas del GPS “las comprendidas entre el 1 y el 7” y ello hace temer lo peor. Parece que podría llegar a afectar la vía conocida como la Dura Dura, catalogada como una de las de mayor dificultad a nivel mundial y por la que escaladores de todo el mundo acuden a la comarca para superarla.

El alcalde de Peramola, Joan Puig, reivindicó que la regulación tenga en cuenta las dos partes. Explicó que está en conversaciones con el Govern para “llegar a un acuerdo”, defendió que la escalada “es una actividad económica importante para el municipio” y recordó infraestructuras ejecutadas para potenciarla, como el área de auto caravanas y el rocódromo.

Protegidas 36 hectáreas nuevas para evitar alteraciones

La nueva delimitación del Govern protege 36 hectáreas nuevas de terreno. El objetivo es evitar posibles alteraciones del espacio que rodea el yacimiento y que podrían afectar la contemplación y su estudio. En el año 2014 ya impulsó una primera protección de las pinturas, con una zona delimitada de 20 metros cuadrados. El espacio quedó entonces protegido con una valla y una puerta, al que solo pueden acceder personas autorizadas. La ampliación afecta a la práctica de la escalada.