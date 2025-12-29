Los chiquillos de Tàrrega, más feliz que una azufaifa: La Cabalgata de Reyes estrenará una nueva carroza dedicada a las 'gínjols'LAIA PEDRÓS

La Cabalgata de Reyes de Tàrrega estrenará una nueva carroza dedicada a los 'gínjols', mientras renovará la de Foment Tàrrega vinculada a estos nuevos personajes. Los 'gínjols' son los encargados de preparar las rutas para recibir las cartas y enviar los paquetes a los niños. La carroza ha sido diseñada por Passerell (Llorenç Corbella).

La del 2026 será la cabalgata más inclusiva con un tramo inicial sin ruido ni luces estridentes, desde la calle de los Amics del País hasta la plaza Rafael Casanova, pensado por niños con hipersensibilidad sensorial.

La Comisión Cabalgada de BAT, con apoyo del Ayuntamiento de Tàrrega, organiza el acontecimiento que saldrá a las 18:30 h desde la calle Sant Pelegrí, media hora antes del previsto habitual. Los pajes de la organización estrenarán trajes nuevos, y también se renovará el vestuario de la paje real que abrirá a la comitiva. El séquito incluirá diez carrozas, dos centenares de pajes, caballos y una veintena de furgonetas llenas de regalos, con más gente caminando que nunca.

Acompañarán a la comitiva grupos con música en directo como la Charanga Aigua amb Gas desde Amposta, Faves Tendres y los Tambors Diables de BAT. Se repartirá una tonelada de caramelo sin gluten, apto para celíacos, en una noche mágica llena de ilusión y color con más de 200 personas participantes.