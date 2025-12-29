Los jóvenes promueven el buen reciclaje en un campo de trabajo local

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Una decena de jóvenes de Bellpuig participan estos días en un campo de trabajo local dedicado a sensibilizar sobre la correcta separación de los residuos. Bajo el lema El planeta, missió jove, la actividad se desarrolla en cinco jornadas e incluye dinámicas de grupo, ejercicios de autodiagnosis y una visita al mercado semanal, donde los participantes entrevistaron a los clientes mediante un juego diseñado por la Agència de Residus de Catalunya. Los jóvenes también han diseñado una campaña de sensibilización con mensajes y vídeos en TikTok, para reducir los impropios en los contenedores y fomentar el buen reciclaje entre la ciudadanía.

La coordinadora, Íngrid Garcia, explicó que “el objetivo es implicar a los jóvenes en el reciclaje”, especialmente ahora que el ayuntamiento pondrá en marcha a principios de 2026 el sistema de recogida puerta a puerta para las cinco fracciones. “Separar bien los residuos será clave”, añadió.

En los últimos años, el consistorio ha impulsado diferentes campos de trabajo para fomentar la participación juvenil en el municipio. En ediciones anteriores, los jóvenes diseñaron una campaña para promover la tenencia responsable de perros y construyeron dos áreas de pipicán.