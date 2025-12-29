Obras de mejora en la depuradora de aguas residuales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega está llevando a cabo diversas actuaciones en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) para mejorar su funcionamiento y potenciar la seguridad en las instalaciones. En total, son cinco proyectos que ascienden a un total de 119.591 euros y que cuentan con financiación íntegra por parte de la Agència Catalana de l’Aigua.

Por una parte, ya se han iniciado los trabajos para mejorar el recinto con la renovación de pavimentos en zonas que se habían deteriorado (48.290 euros). Otra actuación se centra en la mejora del sistema de seguridad para evitar intrusiones después de haber registrado algunos incidentes e intentos de sustracción de material en los últimos años. Así, se está instalando un sistema de vídeovigilancia que cubrirá todo el recinto y estará conectado a un centro de recepción de alarmas las 24 horas (38.152 euros). Por último, el consistorio ultima la redacción de los proyectos que permitirán la renovación de varios equipamientos técnicos de la depuradora. Se trata del Centro de Control de Motores (17.419 euros), la bomba de fangos deshidratados centrífuga (3.993 euros) y las parrillas extraíbles de biológicos (11.737 euros).