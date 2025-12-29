Una brújula para orientar a los jóvenes

Iniciativa de Teresa Fonoll de Espai Pont con el diseño de Roser Pubill y Sílvia Pedreira de La Rossite. - LAIA PEDRÓS

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Planificarse, mantener la constancia o saber por dónde empezar a estudiar son desafíos habituales entre muchos adolescentes y jóvenes. En una etapa marcada por las prisas, los estímulos digitales y los cambios personales, resulta difícil encontrar herramientas que ayuden a estructurar el tiempo sin generar más presión. A partir de esta realidad, la educadora y orientadora Teresa Fonoll, de Espai Pont, ha creado El Quadern Brúixola, una agenda atemporal pensada para promover la autonomía, la autorresponsabilidad y el crecimiento interior.

El proyecto, de autopublicación, ya está disponible en Amazon y en la librería Estel de Tàrrega, y se presenta como un cuaderno que va mucho más allá de una simple agenda. “Hace años que acompaño a jóvenes en sesiones de orientación, y observaba una dificultad común: la falta de herramientas que les ayuden a organizar su estudio y su vida”, explica Fonoll.

A diferencia de las agendas convencionales, El Quadern Brúixola no caduca ni sigue un calendario fijo. Cada persona puede empezarla en cualquier momento del año y adaptarla a su propio ritmo. Incluye espacios para planificar días, semanas y meses y propone retos mensuales y actividades que estimulan tanto el desarrollo académico como la exploración personal. También incorpora un rastreador de hábitos para fomentar la constancia y la motivación, además de sugerencias para integrar hábitos saludables como una buena alimentación, actividad física o meditación.

El diseño y la maquetación es obra de la cooperativa de diseño La Rossite, que ha dado forma visual al proyecto. “Queríamos ofrecer un formato muy limpio y visual, con ilustraciones que acompañen e inspiren”, explican las diseñadoras Roser Pubill y Sílvia Pedreira.