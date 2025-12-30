Aprobada la moción de Junts para que el Estado pague exámenes de conducción

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El pleno de La Seu aprobó ayer por unanimidad la moción de Junts en la que reclama que sea el Gobierno español el que asuma el coste de actualizar los exámenes de conducción en la capital del Alt Urgell. Lamenta que la Dirección General de Tràfico obligue al consistorio a pagar 25.000 € por la modernización del aula de informática para hacerlos y pide al Estado que devuelva este montante. El alcalde, Joan Barrera, justificó su voto a favor en que se ha garantizado el servicio y se ha pedido el dinero para sufragarlo. El ayuntamiento y la Jefatura Central de Tráfico acordó a mediados de este mes que el consistorio hiciera una inversión de esta cuantía para asumir la implantación de una aula informatizada y hacer frente al cambio del sistema de exámenes de la DGT y la compra de 25 ordenadores con pantallas táctiles. El pleno también aprobó otra moción de Junts que pide la prórroga del Contracte Programa de Serveis Social de 2026, decidida unilateralmente por la conselleria de Derechos Sociales. Junts denuncia que esta prórroga mantiene unas condiciones económicas claramente insuficientes y no da respuesta al aumento real de los costes de la creciente complejidad social. El pleno aprobó la refinanciación de préstamos que permitirá un ahorro de 122.000 euros.