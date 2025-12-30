El hospital del Pallars evita ya más de cien viajes para recibir quimioterapia

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El hospital del Pallars ha programado 105 sesiones de quimioterapia para ocho pacientes en seis meses, tras poner en marcha el pasado mes de mayo la nueva unidad oncohematológica en su servicio de farmacia. Esto ha permitido dar tratamiento intravenoso a personas con cáncer, que evitan así trasladarse a Lleida para recibirlo. Está previsto que disponer de esta terapia en Tremp evite unos 350 desplazamientos anuales a la capital del Segrià.

Un informe elaborado por el hospital, en colaboración con la región sanitaria del Pirineo, calcula que antes de disponer del servicio de quimioterapia intravenosa en Tremp, un total de 191 pacientes del área del Pallars tuvieron que trasladarse a Lleida para recibir tratamiento entre 2021 y 2024. Los desplazamientos por este motivos sumaron 6.381 horas de viaje, con un coste que se estima en 565.175 euros. Muchos de estos viajes se hicieron en taxis.

Frente a estas cifras, el primer medio año de quimioterapia intravenosa en Tremp ha ahorrado a los pacientes 142 horas de viaje y más de 7.600 euros en transporte. Entre 2026 y 2030, se espera evitar más de 15.000 horas de viaje con un coste de más de 800.0000 euros, así como una importante reducción de emisiones de CO2.