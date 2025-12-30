Fin a los actos conmemorativos de los 8 siglos del municipio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Bellver de Cerdanya ha finalizado los actos conmemorativos del 800 aniversario de su fundación. Vecinos y visitantes han celebrado la efeméride de estos ocho siglos con exposiciones, un ciclo de conferencias para dar a conocer la historia de la localidad, una obra de teatro y la presentación de un libro. La última de las actividades, y que ha servido como colofón final de la programación, ha sido la inauguración de la exposición de la Carta de Població i Franquesa. Este documento, según explicó el consistorio, otorgó a Bellver la condición de vila, con un conjunto de privilegios y beneficios para los habitantes presentes y futuros. La carta la firmó el Comte de Cerdanya, Roselló, y Vallespir, Nunó Sanç, el 26 de diciembre del año 1.225.

Las personas que quieran visitar la exposición pueden ver también en el teatro municipal la proyección de un vídeo de las actividades celebradas con motivo de la conmemoración. El documento de la Carta de Població i Franquesa, fundamental para a organización y el desarrollo del municpio, se conserva en el archivo comarcal de la Cerdanya. Otra acción conmemorativa es la rehabilitación de la Torre de la Presó.