Homenaje al que fue organista de la Catedral, hijo de Castellciutat

El Bisbat d’Urgell ha rendido un homenaje póstumo a Mosén Josep Comes, músico que fue organista de la Catedral de La Seu y se encargó de formar a varias generaciones de seminaristas en la música y el canto. El acto se llevó a cabo en el marco de la felicitación que hace cada año la Curia diocesana. Los discípulos de Mosén Comes destacaron su personalidad bondadosa, afable y alegre. El sacerdote y músico nació en Castellciutat en el año 1901 y murió en 1960.