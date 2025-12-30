SEGRE
INVESTIGACIÓN

Siete parejas denuncian al dueño de una agencia de viajes de Lleida por estafarles 21.000 euros

Homenaje al que fue organista de la Catedral, hijo de Castellciutat

Homenaje a Comes en la felicitación de Navidad del Bisbat. - BISBAT D’URGELL

Homenaje a Comes en la felicitación de Navidad del Bisbat. - BISBAT D’URGELL

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

El Bisbat d’Urgell ha rendido un homenaje póstumo a Mosén Josep Comes, músico que fue organista de la Catedral de La Seu y se encargó de formar a varias generaciones de seminaristas en la música y el canto. El acto se llevó a cabo en el marco de la felicitación que hace cada año la Curia diocesana. Los discípulos de Mosén Comes destacaron su personalidad bondadosa, afable y alegre. El sacerdote y músico nació en Castellciutat en el año 1901 y murió en 1960.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking