La iniciativa para aflorar el patrimonio oculto del casco histórico de Fraga acaba sin que los vecinos señalen bienes que no están a la vista

Ni un sol comerç queda al carrer Major de Fraga, el principal eix comercial de la ciutat fa unes dècades.

Encontramos cerradas las puertas de las casas. Pedimos ayuda ciudadana para localizar los baños árabes y otros elementos de cuya existencia en Fraga se habla”, explica Jessica Martí, investigadora del CAEM (Centre d’Art d’Època Moderna) de la UdL que ha participado en la iniciativa ciudadana activada por el ayuntamiento para catalogar elementos patrimoniales del interior de sus viviendas y de otros edificios.

El proyecto ha transcurrido sin avances, ya que la aportación ciudadana se reduce a media docena de escudos ubicados en otras tantas fachadas. “Se han interesado por cosas que se ven desde la calle, pero nadie ha aportado nada a nivel particular”, anota la investigadora.

El consistorio activó la campaña tras el robo del escudo de la familia Cabrera, que un particular arrancó de la fachada de la Casa Lafuerza en enero y que la Guardia Civil recuperó tras una investigación. “El ayuntamiento se podría haber desentendido, como hizo la DGA, pero se implicó y se recuperó la pieza. Y a partir de ahí salió esta iniciativa”, plantea Martí.

La campaña ciudadana se suma a otra línea de trabajo para determinar qué inmuebles y objetos del patrimonio fragatino deberían estar catalogados, por sus características arquitectónicas y su valor histórico-artístico, y en qué estado se hallan los que ya lo han sido.

En Fraga hay cinco BIC (Bien de Interés Cultural): el recinto romano de Villa Fortunatus, la iglesia gótica de San Miguel, ubicada dentro de Lo Castell; la medieval Torre de los Frailes, los restos del Pilaret de Santa Quiteria y el Pou de Gel, que supera las 3.000 visitas anuales.

Pero no hay figuras de proteccion ni sobre el conjunto del casco histórico, donde antiguos ejes comerciales como la calle Mayor languidecen sin un solo comercio abierto, ni sobre algunos de sus edificios y rincones emblemáticos, como el Palacio de Moncada, la iglesia de San Pedro con su portal románico, el paseo Barrón, la plaza de San Pedro o los restos de la muralla musulmana. El ayuntamiento ha desarrollado en las últimas décadas las escasas actuaciones de conservación que se han realizado sobre ellos.

“La gente no es consciente de la fuerza que tiene el patrimonio, y por eso se han perdido y fragmentado piezas de interés”, indica Martí, que aboga por un plan integral para conservar el patrimonio histórico de Fraga, concentrado en su parte antigua. “La trama urbana es interesante, y hay un eje con aglomeración de elementos de interés sobre el que habría que empezar a trabajar. Podría ser un revulsivo”, plantea.

“Hace 28 años se hizo un plan para evitar en 10 años llegar a este deterioro”, señalan fuentes de la asociación de vecinos, que denuncian el abandono y la especulación. “Se usan locales y almacenes como vivienda, y se han ido llevando los servicios de 5.000 vecinos”, añaden.