Nuevo parque para bomberos profesionales y voluntarios

El ayuntamiento de Oliana, de la mano del departamento de Interior de la Generalitat, impulsa un nuevo parque de bomberos profesionales en el municipio. El consistorio, que ha explicado que hace semanas que trabaja con el Govern para hacer realidad el proyecto, defiende firmemente conservar el parque de voluntarios actual. Son un equipo de 20 bomberos que se han convertido “en uno de los parques más dinámicos y resolutivos” de Catalunya, según el alcalde del municipio, Ricard Pérez.

El primer edil se mostró muy satisfecho con la noticia de que la comarca del Alt Urgell, y en concreto su municipio, acogerá la nueva sede del parque de bomberos profesionales de la nueva Región de Emergencias del Pirineo que impulsa la Generalitat. “Damos la bienvenida a un equipo de profesionales, pero de ninguna manera queremos perder a nuestros voluntarios, porque no dan los mismos servicios, se complementan entre ellos”, defendió con rotundidad. “Es una muy buena noticia, pero en ningún caso queremos perder lo que nos aporta el parque actual”, insistió. “El problema radica en que, en otros puntos de la geografía catalana, la experiencia demuestra que los parques de profesionales se acaban ‘comiendo’ a los de voluntarios”, dijo, y añadió que “lucharemos para que se ayuden entre ellos y se mantengan”. El equipo de bomberos de voluntarios de Oliana organiza cada año numerosas actividades. Entre ellas destacan iniciativas con alumnos del centro escolar del pueblo o demostraciones en el marco de la feria o la fiesta mayor.

Parque mixto

Pérez apuntó a que el departamento de Interior ha solicitado que el ayuntamiento impulse la modificación del plan urbanístico de Oliana para que el uso actual del equipamiento, que consta como parque de voluntarios, pase a ser mixto. El primer edil aseguró que el trámite estará listo para ser sometido a aprobación “en el pleno del próximo mes de enero”.

Para hacer realidad el proyecto, el parque de voluntarios actual pasará a tener un edificio contiguo. “La intención que se nos ha comunicado es la de levantar un edificio nuevo junto a las instalaciones actuales”, que permitirán multiplicar el espacio disponible.