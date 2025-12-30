SEGRE
Nuevos carteles para reforzar la divulgación del patrimonio geológico

Imagen del nuevo cartel interpretativo instalado. - GEOPARC ORIGENS

El ayuntamiento de Coll de Nargó y el consell comarcal del Alt Urgell, con la colaboración del Geoparc mundial Unesco Orígens, ha instalado un nuevo cartel interpretativo en el Mirador de Sallent-Coll de Bóixols. El objetivo es el de divulgar el valor del paisaje, la geología y el patrimonio natural y cultural del municipio y del conjunto del Alt Urgell.

El cartel está situado en uno de los puntos panorámicos más emblemáticos del municipio y está integrado dentro de la red de senderos a la carta Camina Pirineus. Desde este mirador, los visitantes pueden identificar las cimas visibles. Destaca la sierra del Cadí, el Pedraforca o la sierra del Port del Comte. El cartel ayuda también a comprender la evolución geológica del valle del río de Sallent. Para el ayuntamiento, este plafón “contribuye a mejorar la experiencia de los visitantes, proporcionando herramientas para comprender el paisaje y reforzar la identidad geológica del municipio”. Asimismo, “consolida Coll de Nargó como espacio de referencia dentro del Geoparc Orígens”.

