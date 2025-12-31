El recibo de la basura subirá en seis de cada diez municipios de Lleida en 2026

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El recibo de la basura subirá el próximo año en al menos seis de cada diez municipios de Lleida. Es la tasa municipal que más aumentará respecto al 2025, con porcentajes que pueden llegar en algunos casos hasta un 25%. Esta subida llega en un momento en que la gran mayoría de los gravámenes municipales crecen poco o quedan congelados.

El recibo de la basura será más caro en 2026 para la gran mayoría de leridanos. Subirá en al menos seis de cada diez municipios, entre ellos la ciudad de Lleida y la mayoría de capitales de comarca. El incremento de esta tasa puede llegar en algunos casos al 25%, algo que contrasta con el hecho de que, en la mayoría de localidades, el resto de gravámenes municipales experimentan subidas leves o quedan congelados. También destaca el hecho de que cada vez más localidades aplican a la basura tasas variables, que buscan adaptar su importe al volumen de residuos generado.

El mayor aumento, del 25%, corresponde a los 8 municipios de la mancomunidad de residuos del sur del Alt Urgell: Bassella, Cabó, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Oliana, Organyà, Peramola y Valls d’Aguilar. En cambio, queda congelada en La Seu y los otros 10 municipios al norte de la comarca, agrupados en la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet.

Mención aparte merece Lleida ciudad, donde la subida varía en función del tamaño de cada inmueble y puede llegar al 54% en los más grandes. El gobierno del PSC ha pactado con Junts modificar la tasa en 2027 para que se calcule en base al número de habitantes de cada vivienda.

En Les Borges, el recibo baja para viviendas y aumenta para establecimientos como supermercados y gasolineras, entre otros. En el Urgell, municipios como Tàrrega, Bellpuig y Agramunt aplican tasas con cuotas variables para penalizar a quien no separe los residuos. También el Conselh ha aprobado en Aran un sistema basado en la generación de residuos, con bonificaciones por hacer compostaje o por usar las deixalleries.

Diferentes factores explican la tendencia al alza del recibo de la basura. En primer lugar, la aplicación de normativa europea que exige adaptar el importe de la tasa al coste del servicio. Otro es el creciente coste de verter basura sin separar en vertederos, gravado con una tasa que supera ya los 70 euros por tonelada. También la recogida con contenedores bajo llave o puerta a puerta supone costes adicionales, pero tiene contrapartidas. Es el caso de El Palau d’Anglesola, cuyo recibo baja tras instalar contenedores inteligentes que permiten aumentar la recogida selectiva.

Una tasa cuestionada y recurrible, pero tras pagar

El grupo municipal de Junts per Tàrrega, en la oposición, pedirá a la Sindicatura de Comptes que analice la nueva tasa de residuos al considerar que podría conllevar un uso inadecuado de recursos públicos al no ajustar los ingresos al coste real del servicio. En el pleno del lunes, su portavoz, Rosa Maria Perelló, afirmó que “una ordenanza debe reflejar exactamente el coste del servicio, sin generar un superávit desproporcionado”. Las asociaciones de consumidores de todo el Estado y numerosos bufetes de abogados han lanzado campañas de recursos contra los nuevos formatos de la tasa de recogida de basuras que aplican los entes locales. Los recursos, que no eximen del pago y que deben presentarse antes de que pase un mes desde su liquidación, denuncian que las tasas no se aplican según el volumen de basura generada o que exceden el coste del servicio.