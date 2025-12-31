La pasarela sobre la A-2, con el horizonte en 2028

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La pasarela peatonal y ciclista prevista sobre la A-2 entre El Palau d’Anglesola y Mollerussa ya tiene la licitación activada y con fechas del concurso sobre la mesa. El anuncio publicado por el ministerio de Transportes fija el 27 de marzo de 2026 como fecha límite para presentar ofertas, y programa las aperturas telemáticas de la documentación administrativa (7 de abril), la oferta técnica (14 de abril) y la económica (5 de mayo). La licitación mantiene el presupuesto base en 3,2 millones de euros.

La clave ahora, más allá del trámite, es el reloj de la obra: el pliego marca un plazo de ejecución de 23 meses. Traducido al calendario, la infraestructura podría estar lista en 2028 si los trabajos comienzan durante el segundo semestre de 2026, una vez resuelta la adjudicación y formalizado el contrato. Si el arranque se desplazara a 2027 por la tramitación o posibles recursos, la finalización se movería hacia finales de 2028 o ya a 2029.

De esta manera, se hace realidad un proyecto reivindicado desde hace años. La nueva infraestructura se construirá cerca del actual puente que conecta ambos municipios, por donde pasan de forma recurrente bicicletas y peatones, y contará con unos 300 metros de caminos de acceso, con tramos de unos 150 metros en el lado de El Palau y unos 130 metros en el de Mollerussa.

Obras para habilitar el primer carril bici en Fondarella

diputación de Lleida lleva a cabo obras para habilitar un carril bici en la carretera de El Palau, en el municipio de Fondarella. El plan responde a una demanda de seguridad viaria en un tramo considerado estratégico por el paso constante de vecinos que se desplazan a pie o en bicicleta hacia Mollerussa o El Palau. Además, se trata de un itinerario que forma parte del camino escolar utilizado por niños y jóvenes del municipio, un factor que el ayuntamiento señaló como clave para priorizar la intervención. En una primera fase se ha pintado la señalización horizontal y ahora ha sido necesario colocar señales provisionales para evitar que los vehículos se equivoquen.