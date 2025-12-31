SEGRE

La tele-UCI reduce un 14% el traslado de enfermos desde Tremp

La sala de Tele-UCI del hospital Comarcal del Pallars cumple un año. - HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS

La sala de Tele-UCI del hospital Comarcal del Pallars cumple un año.

Redacció

El projecte de Tele-UCI Territorial que impulsan el servicio territorial de Medicina Intensiva de Lleida y la dirección asistencial del hospital Comarcal del Pallars ha evitado en su primer año de funcionamiento el traslado a otros centros de un 14% de los pacientes en estado crítico o semicrítico atendidos en Urgencias y en las plantas de hospitalizaciín. Eso se debe a las valoraciones a distancia que realiza el personal sanitario del hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

