La tele-UCI reduce un 14% el traslado de enfermos desde Tremp

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El projecte de Tele-UCI Territorial que impulsan el servicio territorial de Medicina Intensiva de Lleida y la dirección asistencial del hospital Comarcal del Pallars ha evitado en su primer año de funcionamiento el traslado a otros centros de un 14% de los pacientes en estado crítico o semicrítico atendidos en Urgencias y en las plantas de hospitalizaciín. Eso se debe a las valoraciones a distancia que realiza el personal sanitario del hospital Arnau de Vilanova de Lleida.