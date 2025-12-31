Prueban la madera de haya y pino rojo para la construcción

El interior del hub forestal del Solsonès, con la maquinaria que se emplea para el tratamiento de la madera. - ACN

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) ha iniciado pruebas para usar la madera de pino rojo y de haya como materiales para la construcción. En las instalaciones del Hub Forestal la emplean para fabricar piezas de madera laminada cruzada (CLT), con el fin de evaluar la viabilidad de usar estas variedades en edificaciones, frecuentes en los bosques catalanes pero poco utilizadas hasta ahora con esta finalidad.

Estos ensayos se enmarcan en el proyecto Prisma, que se extiende a toda la cadena de valor forestal: desde la gestión de los bosques hasta el aprovechamiento de la madera y sus subproductos. Jordi Gené, responsable del proyecto, apuntó que, si estas maderas demuestran ser viables para la construcción, el siguiente paso será determinar si presentan ventajas respecto a otras que ahora se utilizan con esta finalidad, y que proceden en su mayor parte del extranjero. Ejemplo de ello es el abeto rojo, que se importa desde el centro y el norte de Europa.

La meta de las pruebas es poner el resultado en manos del sector privado, para que empresas puedan incorporar maderas locales a sus procesos productivos. “Si conseguimos nuevos destinos para esta madera, se activará la gestión forestal, se dinamizará la economía del territorio y se contribuirá a la prevención de incendios”, destacó el responsable del proyecto. Actualmente, la madera de haya y de pino rojo suele tener usos de escaso valor añadido. Se emplea para hacer leña o para embalajes.

Frente a la situación actual, el uso de estas maderas en la construcción se plantea como una forma de incentivar la gestión forestal, costosa y difícil de asumir por parte de los propietarios de bosques si no obtienen un rendimiento de ella.

En favor de la madera

Otra faceta del proyecto Prisma es dejar atrás concepciones erróneas sobre la construcción con madera. En este sentido, Gené afirmó que este material tuene un buen comportamiento ante el fuego. Asimismo, preseenta ventajas ambientales como reducir las emisiones de CO2 y contribuir a ladescorbonización del sector de la construcción, ahora altamente emisor. El proyecto tiene el apoyo de la Fundación Biodiversidad del ministerio de Transición Ecológica y cuenta con financiación europea.