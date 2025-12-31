Refuerzan la atención por violencia machista en Cervera y Balaguer

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Govern reforzará el turno de guardia de atención a las víctimas de violencia machista en los partidos judiciales de Cervera y Balaguer con una dotación de 27.950 euros. Cabe recordar que la nueva ley de eficiencia judicial hará que los juzgados especializados en violencia sobre la mujer de Lleida también asuman los casos de los partidos judiciales de Cervera y Balaguer. La medida forma parte del acuerdo suscrito ayer entre la Generalitat y el Consell de l’Advocacia Catalana, que prevé una aportación adicional al servicio de asistencia de justicia gratuita de 5,7 millones de euros anuales durante el periodo 2026-2029, hasta llegar a los 22,8 millones, para mejorar la retribución del turno de oficio y recuperar progresivamente el 31% del poder adquisitivo perdido desde 2011 por la falta de actualización de los módulos de compensación.

Asimismo, el acuerdo incluye la adaptación del sistema de guardias del turno de detenidos en el partido judicial de La Seu d’Urgell, que pasará de un modelo semanal a uno de compensación por asistencia efectivamente llevada a cabo. Ambas medidas se concretan a través del convenio de colaboración para 2026, que prevé una dotación global de 72,4 millones, de los que 70,2 millones se destinan directamente a compensar a profesionales del turno de oficio y cuatro millones a los gastos de gestión necesarios para garantizar el servicio. Otro de los ejes relevantes del convenio es la creación de nuevos módulos de compensación sobre las cantidades económicas que perciben los profesionales del turno de oficio en función del tipo de actuación. Así, se adapta el sistema a la realidad del trabajo prestado y se reconoce actuaciones habituales que hasta ahora no tenían un encaje específico. También contempla una revisión de los criterios interpretativos y de los sistemas de justificación de las actuaciones para homogeneizar la compensación en todo el territorio.

Nuevo impulso para fomentar el uso del catalán en el ámbito judicial

� El refuerzo del servicio de asistencia jurídica gratuita incluye un impulso al uso del catalán en el ámbito judicial para incrementar su presencia en un ámbito donde continúa siendo claramente minoritario. En este contexto, el Govern ha aprobado para 2026 dos programas específicos de fomento del catalán dirigidos a la abogacía del turno de oficio y a la procuradoría. Asimismo, se refuerza los servicios de atención a la ciudadanía, la digitalización y la formación. Tras la firma del convenio, el president, Salvador Illa, destacó que garantizar una “buena justicia” es garantizar también un “buen estado del bienestar” y que hay que asegurar “justicia para todo el mundo”. Illa afirmó que se resuelve una “demanda histórica”, ya que toda la ciudadanía reclama una justicia “más eficaz”.