A punto el traspaso de la travesía al consistorio

El ayuntamiento de L’Espluga Calba está en negociaciones con la Diputación para el traspaso de la titularidad de la antigua la carretera LV-2012 que atraviesa el pueblo, en desuso tras la construcción de la variante. Esta carretera se ha convertido en el eje central de la población, pero presenta muchas carencias de mantenimiento, según fuentes municipales.

Desde el principio del actual mandato, el consistorio inició conversaciones con Vías y Obras para encontrar una solución satisfactoria. Actualmente, con las negociaciones muy avanzadas, la Diputación y el ayuntamiento están en disposición de cerrar dicho acuerdo, según las mismas fuentes. A falta de concretar algunos puntos, el convenio consiste en el traspaso de la titularidad de la antigua carretera con el compromiso por parte de la Diputación de llevar a cabo obras de adecuación para convertir esta vía en una calle más del pueblo. Las mejoras que se llevarán a cabo son la pavimentación de la entrada desde la actual variante, el acondicionamiento del puente que da acceso a la localidad, la canalización del alcantarillado en la Carretera de Fulleda, la consolidación de taludes de ese mismo tramo, la creación de una vía pacificadora de tráfico en el tramo de la carretera que atraviesa el pueblo y la urbanización con aceras y arbolado. Se cuenta con un remanente del presupuesto por si la Agència Catalana de l’Aigua o la Confederación Hidrográfica del Ebro autorizan la actuación en el enclave denominado el “Fondo” que es un cauce del riu Rinet susceptible de avenidas si se produce una dana en las cabeceras de los barrancos que confluyen en medio del pueblo y que actualmente no es zona urbanizable. Este punto se está trabajando con la ACA para la construcción de infraestructuras de protección que permitan canalizar el cauce del Rinet. Se trata del proyecto más importante para la población en los últimos 30 años.