Compran 5 fincas para ampliar servicios y equipamientos

El ayuntamiento de Aitona avanza en la ampliación de servicios y equipamientos públicos. Desde 2022 hasta 2024, el consistorio ha hecho 5 adquisiciones de terrenos y edificios que permitirán mejorar instalaciones y generar nuevos espacios. Concretamente, los terrenos servirán para hacer más aparcamientos en la zona del polideportivo y en el centro del municipio, construir el Centro de Interpretación de la Fruta Dulce, y ampliar el patio de la Escola Francesc Feliu.