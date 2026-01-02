Más de dos millones contra la fauna cinegética

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Agricultura abrió el miércoles las líneas de ayudas para financiar las medidas para proteger los cultivos del exceso de fauna cinegética, como conejos, corzos o jabalíes, con una dotación de más de dos millones de euros. Las subvenciones, que pueden alcanzar hasta 50.000 euros por beneficiario según el tipo de actuación, se dividen en cuatro líneas principales. La primera cubre el 80% del coste de la adquisición e instalación de mecanismos de protección, como vallas o barretas, con un máximo de 20.000 por solicitante. La segunda subvenciona dispositivos electrónicos amplificadores o convertidores de luz para la caza nocturna, instalables en armas de fuego, con una ayuda del 50% y un límite de 2.000 euros. Estos dispositivos solo pueden emplearse con autorización excepcional, ya que su uso general está prohibido en España, y las personas que los manipulen deben contar con formación oficial de la Generalitat. La tercera línea de ayudas financia la compra de munición para el control de especies, con un 75% del coste cubierto en el caso de munición sin plomo y un 50% para la que contiene plomo, hasta un máximo de 1.000 euros. Esta medida responde al aumento del gasto derivado de la sobrepoblación de conejos, especialmente en las comarcas de Lleida. La cuarta línea está dirigida a la contratación de servicios privados para el control y prevención de daños causados por fauna cinegética. Estos servicios, ofrecidos por profesionales o empresas con autorización excepcional de caza y por guardas rurales habilitados, se subvencionan en un 80% del gasto, con un máximo de 50.000 euros. Podrán beneficiarse titulares de explotaciones agrarias, terrenos cinegéticos, cooperativas incluidas en planes de control poblacional como a conejos en Lleida y jabalíes y fauna cinegética en el Alt Pirineu.