SEGRE

Vertidos incontrolados en contenedores de la calle la Bassa

La isla de contenedores de la calle La Bassa de Les Borges. - A.L.B.B.

La isla de contenedores de la calle La Bassa de Les Borges. - A.L.B.B.

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

El ayuntamiento informa que en los últimos días se ha tenido que recoger cartones y otros materiales mal depositados en los contenedores de la calle la Bassa. Verter residuos fuera de contenedores vacíos es una falta de respeto al espacio público y al trabajo del personal municipal, con costes adicionales, señala el consistorio. Además, esta isla de contenedores dispone de cámaras de vigilancia, lo que permitirá identificar a las personas responsables. Las multas pueden llegar a los 1.200 € si el vertido supera el metro cúbico.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking