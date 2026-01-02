Vertidos incontrolados en contenedores de la calle la Bassa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento informa que en los últimos días se ha tenido que recoger cartones y otros materiales mal depositados en los contenedores de la calle la Bassa. Verter residuos fuera de contenedores vacíos es una falta de respeto al espacio público y al trabajo del personal municipal, con costes adicionales, señala el consistorio. Además, esta isla de contenedores dispone de cámaras de vigilancia, lo que permitirá identificar a las personas responsables. Las multas pueden llegar a los 1.200 € si el vertido supera el metro cúbico.