Amplien era superfícia de peisheu tà previer huecs
Era naua ordenança incentive era cession de finques privades tà gestion preventiva pròplèu deth casc urban. Er objectiu ei arribar as 50 ectares
Er Ajuntament de Vilamòs a dat lum verda ara ordenança reguladora dera conservacion e neteja de solars, terrens e parcèles, amassa damb mesures de prevencion de huecs, que priorize era collaboracion damb proprietaris privats en compdes de sancionar. Aguesta normativa se centre enes parcèles abandonades a tocar deth casc urban, especiaument a uns 300 mètres dera zòna sud dera localitat, a on es matarrassi lenhosi representen un naut risc de huec. Eth baile, Oriol Sala, soslinhèc qu’er objectiu ei garantir era neteja d’aguestes finques mejançant era cession temporau de terrens ath ramat municipau de oelhes e crabes. “Damb aguesta ordenança aufrim as propietaris des finques cedir-mos es terrens per cinc ans entà qu’un ramat pogue pèisher e mantengue es parcèles netes”. Era màger part des proprietaris an signat es convènis, en tot ampliar atau es ectares disponibles entath ramat public, que tanben actue en finques comunaus.
Aguest ramat, de titolaritat publica e gestionat conjuntament per Ajuntament de Vilamòs, eth Conselh Generau d’Aran amassa damb centres d’investigacion coma son er IRTA, CTFC, CREDA e CTIC, pèish en regim extensiu enes entorns dera poblacion. Era sua foncion principau ei controlar era massa forestau descontrolada, resultat der abandonament dera ramaderia tradicionau enes darrèrs decènnis, en tot crear talhahuecs naturaus en netejar er embòsc. Era iniciativa ei part deth projècte Ovihuec.cat, finançat peth Ministèri entara Transicion Ecologica damb hons dera UE. En darrèr an, eth ramat a recuperat 35 ectares. Sala apuntèc qu’eth rèpte ei arténher es 50, en tot incorporar es naues finques privades cedides, entà redusir eth risc de huec en municipi.
Eth projècte Ovihuec represente un modèl de bioeconomia forestau que prebotge era ramaderia extensiva coma aliada contra es huecs forestaus.