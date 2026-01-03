Aviso de posibles nevadas en 4 comarcas del llano

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) alerta de nevadas a partir de los 200 metros de altitud a partir de las 19.00 horas de mañana domingo. En Lleida, los pronósticos apuntan que el Segrià, Les Garrigues, el Pla d’Urgell y la Noguera serán las comarcas más afectadas por la borrasca Francis, que dejará lluvias y nieve hasta el martes día 6. Protección Civil pide precaución, sobre todo en viajes por carretera. El 2025 acabó como cuarto año más cálido en Catalunya, con un incremento de unos +1,2 grados de media respecto al periodo 1991-2020, según el SMC. El calor provocó tres muertes, la de un temporero en Torres y la de otro trabajador del campo en Fraga y un hombre de avanzada edad en esta misma localidad. Ayer volvió a ser un día de intensa niebla en el llano de Lleida que no impidió volar desde el aeropuerto de Alguaire.