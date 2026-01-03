Balaguer reabre la calle Jacint Verdaguer, con menos aparcamientos

La Paeria de Balaguer ha finalizado la reforma de la calle Jacint Verdaguer, que el martes quedó abierta al tráfico y a los peatones. Los trabajos han incluido la construcción de un paso elevado delante de la guardería El Patufet, la supresión de las plazas de aparcamiento en este tramo y se han ampliado las aceras para mejorar la accesibilidad. También se ha renovado el pavimento, la iluminación y se han plantado nuevos árboles.

En el inicio de las obras se detectó un deterioro de la red de agua potable de este tramo y también se tuvo que renovar. Los trabajos han contado con una inversión de 126.000 euros.

Por otra parte, la Paeria ha adjudicado la pavimentación de distintas calles de Balaguer, unas obras que se iniciarán después de las fiestas. Los trabajos se han contratado a través de la Associació Catalana de Municipis e irán a cargo de la empresa Romero Polo. Las próximas calles en las que se actuará próximamente son el Camí dels Erals, la Giradeta y la calle Noguera Pallaresa, tres vías muy transitadas y que presentan un gran deterioro del firme. Estas actuaciones se enmarcan en el plan de mantenimiento de calles, al que se destinan alrededor de 190.000 euros, financiados con recursos propios.