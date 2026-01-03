El Govern destina 10,6 millones a Lleida para mejorar instalaciones deportivas

La Generalitat ha puesto en marcha el plan de choque 2025-2029 más ambicioso de los últimos años para modernizar, reformar y actualizar las instalaciones deportivas, desde grandes ciudades hasta municipios medianos y pequeños pueblos. En la demarcación de Lleida repartirá 10,6 millones de euros entre 179 ayuntamientos y 3 EMD.

El Consell Català de l’Esport ya ha resuelto las solicitudes presentadas para ejecutar las actuaciones previstas hasta 2029. El programa moviliza un total de 120 millones de euros, que se distribuirán entre 813 ayuntamientos y Entidades Municipales Descentralizadas (EMD) de Catalunya. En el marco de este plan, notificado el pasado martes a los alcaldes, el Govern destinará 10.633.254 euros a la demarcación de Lleida, beneficiando a 179 ayuntamientos y 3 EMD. Las ayudas financiarán hasta el 50% del coste de cada proyecto y permitirán renovar y poner al día infraestructuras clave como piscinas, pabellones deportivos y estadios municipales. La otra mitad, como ya pasa con el Pla de Barris, la deberán financiar los consistorios (aunque no en todos los casos la proporción es esta), por lo que el plan se traducirá en una inversión global de 240 millones de euros en Catalunya, y 21,2 millones en las comarcas leridanas. Este plan de choque cuenta además con la colaboración del Institut Català de Finances (ICF) para apoyar la financiación de los entes locales que lo necesiten.

El conseller de Deportes, Berni Álvarez, destacó que “es una medida histórica por la cantidad de dinero que se movilizará. Además, será compatible con otras subvenciones”, recalcó. A juicio de Álvarez, el plan de mejora de los equipamientos deportivos “es muy necesario. Era de justicia ayudar a unos ayuntamientos que arrastran una carga excesiva. Este es un gran objetivo de esta legislatura”, subrayó el conseller.

En Lleida, la capital es el municipio que se llevará una mayor ayuda: 1.249.999 euros. Le siguen Solsona y Alcarràs, con 319.000 euros, Mollerussa (318.949), Balaguer (318.500), La Seu d’Urgell (288.403) y Tàrrega (220.419). También destacan los 160.000 euros que recibirán los ayuntamientos de Tremp, Les Borges Blanques, Bellpuig, Cervera y Agramunt y los 137.444 euros de Almacelles.

Ya a más distancia aparecen otras poblaciones con ayudas de 80.000 euros como Artesa de Segre, Torres de Segre, Arbeca y Alguaire. El importe máximo de la subvención que recibirá cada ente para el conjunto de proyectos a subvencionar se ha calculado de acuerdo con el criterio de tramos de población y que van del importe máximo de 20.375 euros para municipios de hasta 500 habitantes hasta el tope de 1.250.000 que pueden recibir los municipios a partir de 50.000.

A la convocatoria del Consell Català de l’Esport se podían presentar tres proyectos y la cantidad debía ser el 50% del total de la inversión prevista. En Lleida ciudad, el primer proyecto que la Paeria presentó es la impermeabilización y adecuación de las cubiertas ligeras de los pabellones de Mangraners, La Bordeta, Barris Nord, Agnès Gregori y Onze de Setembre. Este proyecto tiene un presupuesto de 579.117,99 euros.

El segundo proyecto para el que se pidió subvención fue la sustitución de parte de la cubierta y otras instalaciones del pabellón Juanjo Garra, con un coste de 639.222,71 euros. El tercer proyecto es la adecuación, reparación y mejora de los vestuarios en diferentes instalaciones, cuyo coste total asciende a 1.281.659,3 euros. Las obras se llevarían a cabo en los campos de fútbol de la UE Bordeta, Pardinyes, Balàfia y Camp d’Esports; también en la pista de atletismo de les Basses y en los pabellones Agnès Gregori, Barris Nord, Cappont, Onze de Setembre, La Bordeta, Mangraners y Pardinyes.

Actualmente, el parque de instalaciones deportivas de Catalunya está formado por 20.686 equipamientos, de los cuales un 51% son de titularidad pública, un 12% pertenecen a entidades privadas y asociativas y el resto son de uso privado residencial y turístico.