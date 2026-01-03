Todos los contadores de agua serán digitales

Castelló de Frafanya ha iniciado esta semana la sustitución de los contadores de agua analógicos de los domicilios por nuevos dispositivos digitales de telelectura. La actuación se hace con carácter de urgencia, ya que está vinculada a una subvención y es necesario completar el cambio dentro del plazo establecido, explicó el alcalde, Omar Nourmi. Los trabajos pueden provocar cortes puntuales en el suministro de agua, con una duración aproximada de entre 30 minutos y una hora, según las características de la instalación.

Una vez finalice este operativo, las lecturas de los contadores se harán de forma automática y en tiempo real, sin necesidad de que los usuarios deban intervenir. Cada vecino también podrá consultar su consumo a través de una aplicación, lo que permitirá detectar fugas, gastos anómalos o posibles situaciones de riesgo.

Esta actuación forma parte del proyecto de renovación y digitalización de la red de abastecimiento de Castelló, financiado a través de una ayuda de la ACA de 300.000 euros, que cubre el 95% del coste total, y con una subvención adicional de 80.000 euros de la Diputación para el cambio de contadores. Las obras incluyen la sustitución de la tubería principal de entrada al municipio, la sectorización de la red y la instalación de sistemas digitales de monitorización del sistema.

73 viviendas han participado en el concurso de balcones adornados

El pasado sábado, Castelló cerró con éxito el concurso de Balcones Engalanados, una iniciativa que ha contado con la participación de 73 viviendas del municipio. El jurado estaba integrado por miembros de la Asociación Deportiva, la AFA de la escuela, la entidad de Jóvenes y la Asociación de personas mayores “La Humanitària”. Los premios para los ganadores han sido cheques regalo para consumir en los comercios locales, con el objetivo de apoyar la economía de proximidad. El primer premio era de 100 euros. El alcalde, Omar Nourmi, destacó la gran respuesta ciudadana y avanzó que el concurso tendrá continuidad con nuevas ediciones.