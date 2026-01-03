Tredòs invertís 390.000 euros en accèssi e equipaments
Un tram deth carrèr Catran e era pista
Tredòs a dat lum verda a dus projèctes clau entara localitat, era urbanizacion parciau deth carrèr Catran enquiara glèisa e era cubèrta dera pista esportiva, damb un pressupòst totau d’adjudicacion de 390.300 euros. Segontes expliquèc eth baile de Tredòs, Juanjo España, es òbres començaràn dempús de Setmana Santa entà evitar es interrupcions der iuèrn. S’acutarà sus un tram deth carrèr de 123 mètres linhaus qu’arribe entara glèisa. Eth paviment actuau, de calada de granit e ciment, ei deteriorat pera sau deth desgèu e maquinària de nhèu, damb horats e fòrta pendent. Ei previst rehèr es aigualèrs e hèr ua pavimentacion finau damb calada de granit rugós. S’ajustaràn es servicis existents entà garantir qu’era circulacion pogue continuar e milhorar era imatge deth carrèr. Era òbra s’a adjudicat per un valor totau de 196.780 euros. En çò que tanh ara pista, s’installarà ua cubèrta entà perméter er usatge tot er an. Includirà estructures resistentes a cargues climatiques entà practiques coma eth basquet o fotbòl sala. Er objectiu ei optimizar infraestructures esportives en zònes de nauta montanha. Era òbra s’a adjudicat per 193.780 euros.