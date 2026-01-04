Llavorsí ha acabado las obras para duplicar la capacidad del depósito y asegurar el agua potable en verano

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Llavorsí ha finalizado las obras de remodelación de uno de los depósitos de agua municipal, que ha duplicado su capacidad para mejorar el almacenamiento de cara a los meses de mayor consumo, que suele coincidir con los del verano.

La actuación, con una inversión de 95.000 euros, ha contado con una subvención del plan de Salud de la Diputación. El depósito, que anteriormente podía almacenar unos 100.000 litros de agua, ha pasado a una capacidad total de 200.000 litros tras las mejoras.

Los trabajos han consistido en elevar en dos metros el antiguo depósito y reforzar su sistema de impermeabilización para garantizar la durabilidad y el correcto aprovechamiento del recurso hídrico.

El alcalde de Llavorsí, Josep Vidal, destacó que esta ampliación permitirá afrontar con mayores garantías los periodos de máxima afluencia turística y las puntas de consumo propias del verano. “De esta manera, el municipio gana capacidad de almacenamiento y aseguramos el suministro a los vecinos y visitantes”, afirmó el primer edil.

El proyecto se enmarca en las medidas de prevención y salud pública que impulsa la Diputación, orientadas a mejorar la calidad de vida y los servicios esenciales de los municipios de montaña.