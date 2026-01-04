Massalcoreig quiere reunirse con la CHE para salvar el azud de Fraga

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Massalcoreig y la Comunidad de Regantes de la Acequia prevén reunirse próximamente con representantes de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) para debatir la demolición del azud desde el que riegan medio millar de hectáreas de cultivo.

La pequeña presa de piedras, situada en el cauce del Cinca a su paso por Fraga, en pleno casco urbano, es una de las candidatas a la demolición en el marco del programa Ebro Fluye impulsado por el organismo de cuenca para recuperar la continuidad fluvial y mejorar la salud ecológica de los ríos. Ni el consistorio ni los regantes ven la demolición justificada, dado que se trata de una infraestructura clave por la continuidad del sector agrícola en la zona y el futuro del municipio.

La agricultura es una de las principales actividades económicas de Massalcoreig, donde el Canal de Aragón y Catalunya riega las fincas de la zona norte de la localidad y la acequia, conocida como La Sècla y cuyo uso se remonta al dominio musulmán de Al-Zaytun (el curso bajo del Cinca) en la edad media, riega las del sur gracias al azud.

“Cuando el río va flojo, sobre todo en verano cuando necesitamos más agua para los cultivos, si no fuera por el azud no podríamos regar”, explica Joan Jové, miembro de la comunidad de regantes, para quien hacer desaparecer la infraestructura “carece de sentido” en un municipio donde “siempre se ha regado” y dado el contexto en el que la agricultura de secano resulta inviable.

La eventual desaparición del azud impactaría de forma directa sobre la actividad de 169 regantes que trabajan 400 hectáreas y producen 6 millones de kilos de fruta anuales.