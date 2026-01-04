Una nutria huérfana encontrada en Tremp, la última incorporación del Centre de Fauna del Pont de Suert

La nutria rescatada en Tremp, en el centro de fauna del Pont de Suert. - CENTRO DE FAUNA DEL PONT DE SUERT.

Marc Codinas

Encontrada en un prado de Tremp cuando apenas tenía un mes, la nutria Nut llegó al Centro de Fauna en muy mal estado hace apenas dos meses, tras haber quedado huérfana. Estaba desnutrida y necesitó cuidados intensivos durante las primeras semanas. Gracias al seguimiento constante del equipo, el animal finalmente se ha recuperado por completo. Ahora come sola y pesca por sí misma, una evolución que demuestra la capacidad de adaptación de la especie.

Sin embargo, no podrá regresar al medio natural debido a que el contacto prolongado con las personas ha provocado su impronta. Permanecerá en el centro, donde recibirá atención continuada.