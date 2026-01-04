Trasladan la biblioteca y la abrirán en primavera

La biblioteca de La Pobla de Segur está cada vez más cerca de abrir sus puertas en su nueva ubicación, en la avenida Catalunya, número 18. Tras completarse el equipo humano que integrará su plantilla, comienza ahora el proceso de traslado del fondo bibliográfico desde el actual equipamiento de la avenida Catalunya, número 2, hasta el nuevo, cuya inauguración se prevé para la próxima primavera. El pasado miércoles, 31 de diciembre, fue el último día de apertura de la biblioteca actual, que hasta final del año mantuvo los servicios de préstamo, devolución de libros y sala de estudio. A partir de ahora, los técnicos trabajarán en empaquetar los ejemplares que formarán parte del nuevo fondo y en revisar el catálogo. Quienes tengan libros en préstamo podrán devolverlos mediante un buzón temporal o en cualquier otra biblioteca pública.

El ayuntamiento de La Pobla de Segur adjudicó en febrero de 2024 a la empresa Codeco Obres SL las obras de adecuación de la biblioteca por un importe de 810.093 euros. El nuevo equipamiento se han habilitado en el edificio que acogía hasta ahora el Telecentre y la Sala Anna Maria Janer, y los trabajos se adjudicaron a tiempo para no perder una subvención de 772.000 euros de la Generalitat. El alcalde, Marc Baró, señaló que la biblioteca estará cerrada entre dos o tres meses para hacer el traslado, una tarea para la que se incorporará una nueva persona al equipo.