Villarte deja la alcaldía de Tiurana y su hijo se postula como su relevo

Àngel Villarte, alcalde de Tiurana durante 16 años, presentó su dimisión el pasado 31 de diciembre. “Según la secretaria, el pleno para elegir al nuevo alcalde será el día 16, aunque todo depende de la Junta Electoral Central, que debe corroborar candidatos y nombrar alcalde al más votado”, matizó Villarte. Todo parece indicar que el relevo en el consistorio quedará en familia, ya que Genís Villarte, su hijo, se perfila como la opción más firme. Fue el más votado en la lista de Junts después de su padre, junto con Gemma Giné, de ERC.

Toni Fàbrega, también de Junts, ha entrado en sustitución de Àngel Villarte, ya que a Tiurana le corresponden 3 ediles. Cuenta a favor de Genís Villarte el hecho de que es el único de los tres que vive en la nueva Tiurana y ha ayudado a su padre en la gestión municipal. Será el tercer alcalde desde que el antiguo pueblo desapareció bajo las aguas del pantano de Rialb y el nuevo se construyó en Solés.

Durante la primera quincena de enero, Àngel Villarte estará al tanto de resolver cualquier incidencia en el pueblo “para evitar un vacío en el gobierno municipal”. Ha sido alcalde desde 2009 y los 10 años anteriores fue teniente de alcalde, durante los mandatos de Antoni Armengol como primer edil, el primero de la nueva Tiurana.

Su nombramiento como alcalde tras la renuncia de Armengol, que estuvo 14 años al frente de la localidad y falleció en accidente de moto en 2018, se formalizó en 2010. Armengol dimitió en 2009, dos años después de las elecciones municipales de 2007. Al presentarse a los comicios con listas abiertas, la Junta Electoral dio la alcaldía a la segunda más votada, una candidatura fantasma del PP encabezada por una palentina, María Yolanda Larren Baños que, finalmente, dimitió. Villarte ha centrado su trabajo en consolidar la nueva Tiurana en Solés.

Dar paso a ideas que consoliden el pueblo en Solés

Àngel Villarte ya anunció su decisión de dejar el ayuntamiento el pasado día 20 de diciembre. Quedó pendiente del pleno de renuncia del 31, donde la hizo efectiva. La principal razón de su marcha es que “es hora de dar un paso al frente para que entren nuevas ideas y energías renovadas que permitan avanzar al pueblo”. También renunciará a su acta de concejal. Entre los retos de futuro está construir el nuevo local social panorámico para acoger actos culturales y lúdicos, y conseguir la conexión de la fibra óptica para atraer a nuevos vecinos.