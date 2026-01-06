Al menos 8 osos han nacido en 2025 y superan el centenar en el Pirineo de Lleida

Una osa con dos subadultos el pasado verano en Bonac-Irazein, cerca de la frontera leridana. - OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

La población de osos del Pirineo creció en al menos ocho ejemplares en 2025, una cifra que eleva el censo de esta especie por encima de los cien ejemplares por primera vez en más de un siglo. El ministerio de Ecología francés ha confirmado el nacimiento de un mínimo de ocho nuevos oseznos el año pasado. Es el resultado de avistamientos y rastreos desde el verano, cuando las hembras y sus crías salen de las oseras, y de análisis genéticos de pelos y heces para determinar con mayor exactitud el número de nuevos ejemplares.

El ritmo de nacimientos se ha acelerado en los últimos años y la población de osos en el Pirineo se ha duplicado respecto a los cincuenta contabilizados en 2020. El aumento en el número de ejemplares, a su vez, ha favorecido la expansión del territorio habitado por esta especie en el Pirineo de Lleida.

Al inicio de los programas de reintroducción, hace treinta años, los primeros ejemplares traídos de Eslovenia y sus descendientes solo frecuentaban la Val d’Aran. Ahora su presencia es también habitual en el Pallars Sobirà y pueden verse, aunque de forma esporádica, en la Alta Ribagorça y la Vall Fosca.

Los datos del Gobierno francés se limitan al territorio galo, si bien gran parte de sus avistamientos sitúan a los osos cerca de la frontera leridana. A los ejemplares identificados en Francia, deberán sumarse los que la Generalitat, el Conselh d’Aran, el Govern d’Andorra y los Gobiernos de Aragón y Navarra hayan detectado en sus respectivos territorios. Suelen poner sus datos en común en primavera, cuando también declaran muertos ejemplares de los que no se tiene noticia desde hace dos años.

Avistamientos más frecuentes y resurgen protestas y rechazo

El creciente número de osos y su expansión territorial hace que los avistamientos en Lleida hayan ido en aumento en los últimos años. Esto ha reavivado en ocasiones la oposición a esta especie en el Pirineo, encabezada por el sector de la ganadería de montaña. Este movimiento de rechazo al oso ha revivido tras quedar prácticamente extinguido hace una década. Ha resurgido en los últimos años coincidiendo con un aumento de la presencia del lobo en las comarcas pirenaicas.