Barrera destaca avances en vivienda e Inefc Pirineus en su balance de 2025

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El equipo de gobierno del ayuntamiento de La Seu (Compromís x La Seu) ha hecho público su balance del año 2025. El grupo valora estos últimos doce meses como “el año que ha fijado las bases del futuro inmediato para los próximos cinco años” para la ciudad” y como un año que consideran que “deja huella”. El alcalde, Joan Barrera, apunta que este período “debe medirse no solo en titulares u obras visibles, sino en decisiones tomadas, en proyectos encarrilados y en una dirección clara de ciudad”.

El primer edil indica que han afrontado este ejercicio “con una idea muy clara: pensar la ciudad no solo desde el presente, sino desde lo que queremos que sea”, y que esto los ha llevado a “situar en el centro cuestiones estructurales que durante demasiado tiempo se habían pospuesto”. Entre ellas destacan la vivienda. Apuntan a la construcción de los 11 pisos para la emancipación juvenil de Cal Pensament y los 100 pisos de protección oficial de la Horta del Valira. Destaca también la residencia para la gente mayor, Inefc Pirineus, con el inicio de las obras del nuevo edificio, y la inclusión en el Pla de Barris. Compromís acaba el balance del último año apuntando a temas pendientes de mejora, como la vía pública, la limpieza y la seguridad.