Carpetazo al caso de la edil de Fraga que ordenó no multar a su marido

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha emitido una resolución en la que exime de cualquier responsabilidad, tanto penal como administrativa, a la concejal Verónica Alins tras la denuncia por haber ordenado a un agente de la Policía Local que hiciera la vista gorda con un camión de la empresa de su marido, evitara multarlo y trasladara esa indicación al resto de agentes que estaban de servicio esa noche, la del 31 de agosto de 2023.

El alcalde ha resuelto archivar la denuncia “sin que proceda exigir por los hechos denunciados ninguna responsabilidad penal o disciplinaria en vía administrativa a la denunciada ni a los agentes en activo en el ayuntamiento que han contestado los requerimientos”.

La denuncia, presentada por el Canal de Transparencia del consistorio y cuya existencia fue adelantada por SEGRE a finales de septiembre de 2025, narraba cómo un agente de la Policía Local recibió esa tarde varios mensajes de telefonía de Alins en los que esta le “solicitaba que se hiciera caso omiso a la denuncia de un camión que incumplía una señalización de tráfico” que “prohibe estacionar “ y que le señalaba como motivo que el vehículo era propiedad de “mi marido”. Según la denuncia, la concejal “solicitaba que dicha información fuera trasladada a los agentes del turno de noche para que también obviaran el realizar cualquier actuación relacionada con esa infracción”.

La resolución firmada por Gramún incluye un informe de “la responsable del canal de denuncias” que “detalla la instrucción realizada” y que concluye que “tras elestudio de la documentación requerida y obtenida en la presente investigación (...) procede archivar la denuncia”.

“No consta ningún hecho punible”, explicaron fuentes municipales, que destacaron que el expediente es confidencial y solo se conoce la resolución. Los mensajes fueron aportados a la investigación por el agente que los recibió y denunció. Gramún cesó como concejal delegada de la Policía Local a Alins, que reconoció en el pleno haber enviado los mensajes, y asumió él las competencias.

Por otro lado, Gramún eludió concretar en el último pleno y a preguntas de la concejal del PSOE Sonia Labrador si tiene intención de sacar a concurso la plaza de jefe de la Policía Local de Fraga, que lleva más de site años ocupada de manera accidental por D.B.G., que tiene el grado de oficial pero carece de la titulación universitaria requerida para ocupar formalmente la jefatura.

“No hay previsión de sacar la plaza, no han dado una explicación concreta”, señaló Labrador.

La respuesta de Gramún, no obstante, choca con otros movimientos realizados por el equipo de gobierno del ayuntamiento, que ha incluido en los presupuestos de este año tanto la creación de la plaza en la plantilla del servicio de la Policía Local como la dotación presupuestaria para cubrir el salario de quien la ocupe. “Ahora cabe la posibilidad de sacar la plaza porque ya está creada”, indicaron fuentes municipales.