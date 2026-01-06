Colecta a través de internet y trabajo voluntario para ampliar el Ateneu

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El Ateneu del Alt Urgell trabaja desde hace diez años para convertirse en uno de los principales espacios de dinamización social y cultural de La Seu, de la comarca e incluso de la Cerdanya. Fruto del esfuerzo de sus impulsores, se ha consolidado como un punto de unión imprescindible de entidades, colectivos y personas comprometidas con el territorio. Y ahora impulsa una nueva etapa con una campaña de micromecenazgo, a través de la plataforma en internet Goteo, para afrontar la ampliación y adecuación de sus instalaciones para poder mejorar los servicios que ofrece. Hasta ayer habían recaudado 16.353 euros.

El proyecto, según explicaron ayer desde el colectivo, ha consistido en consolidar el edificio, frenar su deterioro y construir una sala polivalente. En esta parte de las obras encaran ya la recta final. Para ello, llevan más de un año realizando jornadas de trabajo voluntario con integrantes del colectivo. Joan Font, uno de los responsables, explicó que en el último año y medio han participado hasta 50 personas diferentes en las jornadas de trabajo, que realizan los jueves. Durante el 2025 han organizado más de 30 sesiones, añadió.

Tras la primera parte de las obras, la campaña continuará abierta para conseguir financiación para construir una cocina con salida de humos y, posteriormente, mejorar el aislamiento acústico y térmico del local. Font explicó que las actuaciones se definen a través de un proceso participativo que ahora falta validar. El aislamiento es una petición clave para compatibilizar las actividades que se llevan a cabo y evitar molestias entre quienes participan en ellas.

El Ateneu del Alt Urgell cuenta con cerca de 200 socias, 7 comisiones que gestionan el día a día de manera voluntaria y 8 colectivos que utilizan el espacio de manera habitual.

Denuncia de vandalismo

Por otra parte, la librería El Refugi denunció ayer un ataque contra el establecimiento, situado en el centro histórico. Aseguraron que unos desconocidos lanzaron huevos contra la fachada. Hace pocos días sucedió un hecho similar contra el local del Ateneu. Los responsables de los 2 establecimientos condenaron los hechos y han convocado una concentración de protesta mañana a las 20.00.