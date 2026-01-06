Crece el contrabando de tabaco desde Andorra hacia Francia

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La brigada de aduanas de Perpinyà ha visto incrementada la actividad de contrabando de tabaco de Andorra a Francia, en las zona de la Cerdanya francesa y la Arieja. Las patrullas policiales han intervenido 325 kilos de cigarrillos y 41,55 de tabaco para liar en la Cerdanya en tan solo un fin de semana, según diferentes medios de comunicación franceses. Las incautaciones se han producido, apuntan, en varias intervenciones sobre vehículos, algunas en condiciones complicadas después que los conductores intentaran forzar los controles y escaparse. Este incremento del contrabando de tabaco en la parte de la Alta Cerdanya sigue al alza mientras, en el otro lado de la frontera, en la hispano-andorrana de la Farga de Moles, constatan una caída de este tipo de contrabando y una subida del basado en artículos de lujo.

Las intervenciones en la Alta Cerdaya evidencian un incremento del contrabando de tabaco con destinación al estado francés, especialmente para la zona de la Cerdanya y la Arieja. Los productos de tabaco en la frontera con Adorra son casi tres veces más baratos que en el mercado francés, hecho que fomenta estas redes de tráfico organizado. Los gendarmes insisten en el incremento de la violencia por parte del colectivo, con conductas como rechazar la obediencia en los controles.