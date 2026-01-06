SEGRE

Entregan 10.000 euros en ayudas a siete entidades del Solsonès

Un momento de la entraga de las ayudas sociales.

La Sala de la Vint-i-Quatrena de Solsona acogió el sábado en acto de entrega de las ayudas sociales que promueve la Confraria de la Mare de Déu del Claustre. Siete entidades sociales se repartieron 10.000 euros correspondientes a las actuaciones que han llevado a cabo durante 2024 y 2025, según fuentes de la entidad. Son Amisol, Associació Fènix, Associació GIGA, Volem Feina, Càritas Parroquial, Sol del Solsonès y Càritas Arxiprestal.

