La DGA niega a 9 pueblos ayudas de vivienda

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La consejería de Fomento del Gobierno de Aragón ha denegado las ayudas a nueve de los catorce ayuntamientos de la Franja que presentaron proyectos de construcción y de rehabilitación de viviendas para sacarlas al mercado del alquiler en la segunda convocatoria de estas subvenciones, según inidica la orden por la que se resuelve el proceso.

Finalmente, accederán a los fondos cinco consistorios que prevén sacar al mercado 12 viviendas con una inversión de 537.188 euros, pero se quedarán sin ellas otros siete que impulsaban actuaciones para habilitar otras 21 por 1.127.490. A estas últimas se les añaden los ayuntamintos de Alcolea de Cinca y de Mequinensa, cuyas propuestas se declararon desistidas por no haber realizado un trámite de subsanación.

Los consistorios que finalmente percibirán ayudas son los de Ontiñena, con 57.750 € para una vivienda; Peralta de Calasanz, con 11.658 para dos; Baells, con 48.074 para otra; Viacamp y Litera, con 126.000 para un par, y San Esteban de Litera, con 225.456 para seis. Este último municipio accedió a los fondos después de que la asamblea vecinal de El Valllecillo (Sierra de Albarracín) decidiera renunciar a la ayuda que inicialmente se le había concedido al no poder aportar los fondos necesarios para cubrir la parte no subvencionada del proyecto.

Se quedan sin ayudas “por falta de disponibilidad presupuestaria” los consistorios de Altorricó, que pedía 250.000 € para habilitar cinco viviendas; Faió, con 240.000 para cuatro; Vencillón, con 180.000 para otras tres; Castillonroi, con 48.720 para una; Azanuy-Alins, con 23.770 para otra; Peñalba, con 165.000 para tres, y Esplús, con 220.000 para cuatro.