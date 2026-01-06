Piden voluntarios para llevar a los niños en bici al colegio

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu, a través del Pla Educatiu d’Entorn, ha iniciado una campaña para conseguir voluntarios para dos proyectos educativos del municipio. El primero es el Bicibús, en el que un grupo de alumnos van los viernes a la escuela en bicicleta, acompañados por adultos. Esta iniciativa ha empezadp a verse perjudicada por la falta de personas que colaboren de manera altruista. Alguno de los trayectos, que funcionan como líneas de bus, ha tenido que anularse al no poder garantizar la seguridad de los menores.

El proyecto empezó el curso pasado en la escuela Pau Claris y al poco tiempo le siguió el Mossen Albert Vives. El consistorio busca ahora voluntarios para acompañar a los menores y poder garantizar así la continuidad de la iniciativa, sobretodo para la escuela Albert Vives, en la que actualmente solo cuentan con dos personas que ejercen de acompañantes. En este último centro, la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) se ha visto obligada ya a anular alguno de los trayectos.

El consistorio explicó ayer que el Pau Claris cuenta con 3 líneas de Bicibús y 50 alumnos apuntados. En este centro, añadieron, disponen de familias acompañantes suficientes. En el Albert Vives, el Bicibús tiene 2 líneas y más de 20 alumnos inscritos. Los voluntarios deben tener disponibilidad para acompañar a los menores en bicicleta.

El refuerzo escolar también necesita apoyo altruista

En el caso del proyecto del refuerzo escolar, el ayuntamiento busca personas que puedan dedicar tiempo para ofrecer apoyo y acompañamiento de manera altruista a alumnos de educación primaria. Lo harán durante una hora y cuarto, una vez a la semana, en las escuelas Pau Claris, Albert Vives, La Salle y Castellciutat.