El ayuntamiento de La Seu d’Urgell ultima los detalles para licitar las obras de reforma de los vestuarios del campo de fútbol municipal Emili Vicente. Ha aceptado una subvención concedida por el Consell Català de l’Esport de 248.865 euros, que cubrirá una parte del presupuesto total del proyecto, que asciende a 338.912 euros.

La rehabilitación servirá para poner al día las instalaciones del campo de fútbol, muy utilizado por cuatro entidades deportivas de la ciudad (La Seu FC, la Escola de Futbol Orgèlia, el Futbol Club Pirineus y el Club Esportiu Ciutat La Seu). Sirve también de manera periódica para disputar torneos o organizar estades de este deporte, tanto en épocas de verano como en vacaciones escolares. El ayuntamiento agradeció el apoyo económico y recordó que nunca antes se había intervenido.