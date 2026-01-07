El alcalde, cara a cara con los vecinos mayores

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El alcalde de Ivars d’Urgell, Joan Carles Sánchez, impulsa un ciclo de encuentros con los vecinos mayores para hablar sin prisas y sin intermediarios, una iniciativa que nació durante una visita al Centre de Serveis en el servicio de comidas. El objetivo es que los usuarios del centro y las llars de jubilats comuniquen sus inquietudes al primer edil, y que este explique en persona decisiones municipales. En las primeras charlas, los participantes abordaron asuntos de interés público como el presupuesto y los plazos de las obras. También surgieron peticiones habituales en un pueblo, desde arreglar calles hasta mejorar la limpieza o la gestión del arbolado. Los asistentes valoraron tener al alcalde delante. De esas conversaciones, también surgieron otras propuestas: una visita a Cal Sant, edificio histórico que ha pasado a ser municipal y una paella “prometida” por Sánchez que, como él mismo admite entre risas, “eso no se olvida” y que sirvió clausurar el segundo encuentro.

La salud fue otro bloque destacado de las conversaciones: hubo elogios al servicio médico, pero también quejas por las dificultades para contar con él durante más días durante la semana. En paralelo, varias vecinas destacaron los aspectos positivos de la vida en un municipio pequeño, y en especial Ivars d’Urgell, que cuenta con un gran entramado de asociaciones y mucha actividad cultural. La idea de fondo se repitió en cada intervención: cuando la política baja al comedor, el pueblo se habla a la cara y con menos distancia.