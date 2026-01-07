Refuerzan líneas de buses en Lleida y quejas en El Pont por falta de plazas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Territorio ha finalizado las actuaciones previstas en la demarcación de Lleida dentro del plan de choque del bus interurbano, un programa dotado con 17 millones de euros para 64 mejoras ejecutadas en varias líneas de Catalunya, destinado a mejorar la red de transporte público y reforzar corredores con mayor demanda. El plan ha permitido consolidar y ampliar las líneas exprés de Alfarràs, Almacelles y Alcarràs con Lleida, además de reforzar los servicios de Castelldans-Lleida y Aitona-Soses-Lleida, y poner en marcha la conexión entre Tremp y El Pont de Suert, activa desde septiembre para facilitar los desplazamientos de estudiantes del Jussà y la Alta Ribagorça. También se ha mejorado el servicio entre Barcelona, Puigcerdà y Llívia. Sin embargo, pese a las intervenciones y refuerzos, persisten las quejas y usuarios de El Pont de Suert han denunciado durante las fiestas navideñas la falta de plazas en los autobuses de la línea Les-Barcelona, gestionada por Alsa, que dejó a una quincena de viajeros en tierra por falta de plazas. El ayuntamiento presentó una nueva queja a la empresa, tras un incidente similar en el puente de la Constitución. La alcaldesa, Iolanda Ferran, lamentó “la falta de alternativas” y reclamó un refuerzo del servicio en las zonas de montaña.