Andorra, el segundo país más seguro del mundo, según un estudio

Un nuevo informe ha vuelto a destacar Andorra como uno de los países más seguros del planeta, tal como recoge el Diario de Andorra . El estudio, elaborado por la empresa serbia Numbeo, reconocida por su base de datos y análisis de calidad de vida, posiciona el Principado como el segundo estado con menos criminalidad a escala mundial. Con una puntuación de 84,8 sobre 100, Andorra se sitúa justo por detrás de los Emiratos Árabes Unidos, que lideran la clasificación con 86,03 puntos. Este dato subraya la percepción de seguridad y estabilidad que caracteriza el país.

El índice de Numbeo, que analiza 150 naciones, revela que los Emiratos Árabes Unidos han experimentado un incremento de un punto y medio en su puntuación con respecto al año 2024. A nivel europeo, Andorra revalida su posición como el estado más seguro del continente, superando la isla de Man, con 79,12 puntos, y Estonia, que registra 76,76. Este análisis se basa en datos aportados por residentes y usuarios de centenares de países, ofreciendo una perspectiva global sobre la seguridad.

Comparativa global y europea de la criminalidad

El Principado de Andorra registra un índice de criminalidad de 15,20, una cifra muy próxima a la de Catar (15,22), que ocupa la tercera posición mundial en seguridad. Este dato contrasta significativamente con la de la isla de Man, el segundo país más seguro de Europa, donde el índice de criminalidad está del 20,88. El estudio también pone de manifiesto la situación de otros países europeos: Francia es considerado el más inseguro de Europa, situándose en la posición 114 a escala global con un índice de criminalidad de 55,85. Por su parte, España se encuentra en el lugar 26 del continente y el 50º del mundo, con un índice de criminalidad de 37,59.

Impacto en viajeros e inversores

Desde Andorra Business, se ha destacado la relevancia de este reconocimiento. Según la entidad, "llega en un momento en que las estadísticas de percepción de la criminalidad, incluyendo robos, delitos violentos y preocupaciones por la seguridad personal, son consideradas herramientas clave para viajeros, inversores y familias que valoran entornos estables y seguros". Esta valoración refuerza la imagen de Andorra como un destino atractivo para la residencia y la inversión, gracias a su baja tasa de criminalidad y la alta percepción de seguridad entre su población y visitantes.