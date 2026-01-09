SEGRE
protesta agrària

Els agricultors mantenen el tall de l’A-2 a Bell-lloc d’Urgell en sentit Barcelona

Els Catarres encabezarán la 37 Festa del Brut i la Bruta de Torà

Imagen de archivo de la tradicional fiesta del Carnaval. - C. B. B

Imagen de archivo de la tradicional fiesta del Carnaval. - C. B. B

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

Els Catarres serán el plato fuerte de la 37ª edición de la Festa del Brut i la Bruta de Torà, que se celebrará los días 6 y 7 de febrero y marcará el inicio de los carnavales. La cita combina música actual y tradiciones con más de 350 años de historia. La programación, impulsada por la Associació Cultural el Brut i la Bruta, incluye actuaciones de Banda Neon, K-Zu y el grupo infantil Ambauka, además de propuestas para todas las edades. Junto a los conciertos, se mantienen actividades populares como la Nit del Constantí y la Constantifarra, con los tradicionales personajes de la Llordera y sus gigantes. La fiesta, con orígenes en el siglo XVII, reafirma su papel en la preservación del patrimonio cultural de Torà y de Catalunya. Una celebración que se hacía el Dijous Gras y ha mantenido elementos característicos.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking