La Paeria pedirá el 2% Cultural para rehabilitar la muralla medieval

La Paeria de Cervera tiene previsto presentarse a la nueva convocatoria del programa 2% Cultural del Gobierno de España para financiar la segunda fase de restauración de la muralla medieval. Así lo anunció el alcalde, Jan Pomés, durante una visita del subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, al tramo donde se quiere intervenir. Se trata un sector de más de 200 metros en la parte oeste que nunca ha sido restaurado y que presenta un avanzado estado de degradación.

Pomés explicó que, de este modo, se daría continuidad a la primera fase que está ejecutándose en el tramo de la Barbacana. Esta actuación se priorizó debido a la inclinación de la estructura, que ponía en riesgo el monumento a la Generalitat. El alcalde detalló que se está ultimando el plan director para recuperar progresivamente la fortificación, construida entre los siglos XIV y XV. La intervención también incluiría la mejora del camino de ronda desde la antigua puerta de Sant Magí hasta el castillo.