Más de 50 actos culturales y lúdicos para celebrar mil años de historia

Cervera celebrará en 2026 sus mil años de historia desde la concesión de la carta de población por parte de la condesa Ermessenda a Guinedilda y a los demás pobladores del territorio en el año 1026. El Mil·lenari contará con una programación que se prolongará hasta 2027 con más de cincuenta actividades. Según el alcalde, Jan Pomés, se trata de “un hito que hacía tiempo que se esperaba” y que tiene que servir para “saber hacia dónde queremos ir como ciudad los próximos mil años”.

El Mil·lenari estará comisariado por la gestora cultural Anna Llort, quien dirige la comisión técnica que ha asesorado la Paeria en el diseño del ciclo. Los tres objetivos que se han fijado son el refuerzo de la proyección interna y externa, poner en valor el legado histórico y patrimonial, y fomentar la cohesión social.

El calendario se estructura en seis líneas temáticas que servirán para orientar a los distintos públicos. Uno de los ejes será Mil anys, mil veus, centrado en la divulgación histórica. Otro será Rastres del temps, dedicado al patrimonio y la arqueología. El programa se complatará con Cervera a taula, basado en propuestas gastronómicas; Moviment i talent mil·lenari, enfocado al deporte; Mil·lenari en escena, que engloba teatro, música y artes escénicas; y el eje familiar y juvenil, con iniciativas como Cervera, Mil·lenari i Misteris para adolescentes y el Petit Mil·lenari para niños.

El castillo de Cervera será el “elemento central” de la efeméride, tal y como apuntó el alcalde, que aseguró que trabajan en iniciar actuaciones arqueológicas para recuperarlo. “No se trata de una intervención puntual por el Mil·lenari, sino de años de inversión e investigación”, remarcó. En este sentido, también se están traduciendo todos los documentos del castillo desde el siglo XII, con el objetivo de elaborar una recreación virtual o en maqueta en un futuro.

Como preludio se celebrará un concierto a cargo de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida el domingo 25 de enero. El paraninfo de la Universitat será el escenario de un repertorio escogido para la ocasión. El acto inaugural será el 7 de febrero en el Gran Teatre de la Passió y se podrá seguir en directo en Lleida TV. El espectáculo incluirá la estrena del Himne del Mil·lenari, con letra de Narcís Turull y música de Jordi Castellà, y una representación dirigida por Pol Bosch que recreará la firma del privilegio de población.

Otra cita destacada será la Via Cerverina, que pretende reunir en la capital de la Segarra a representantes de las veinte localidades de España, Portugal, Francia e Italia que comparten el topónimo Cervera. Tendrá lugar en setiembre durante la semana de la Isagoge y se buscará la participación de la Comisión Europea.

Asimismo, uno de los proyectos que también se desarrollará será la edición de un opúsculo divulgativo que llegará a todos los hogares en distintos idiomas y explicará los orígenes de Cervera. Estará elaborado por los historiadores Max Turull, Pere Verdés y Xavier Ribera y se presentará durante la inauguración.

En el apartado económico, la Paeria ha previsto una partida específica de 230.000 euros únicamente para los actos principales. El resto de propuestas repercutirán en otros apartados de las cuentas. La Generalitat también aportará 150.000 euros.