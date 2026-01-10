Cal Carnisser de Gualter será un centro social

El ayuntamiento de La Baronia de Rialb ha impulsado la transformación de la casa Cal Carnisser de Gualter en un centro sociocultural. Este edificio municipal, con más de 300 años de historia y de gran valor arquitectónico, será rehabilitado gracias a una subvención del programa Leader. El centro ocupará la planta baja, donde también se estudia habilitar un bar, un centro de día para los mayores y una agrotienda para dinamizar la economía local y varias salas para actividades varias. Según el alcalde, Antoni Reig, el municipio no dispone de un local que pueda acoger distintos usos y este “por ser tan céntrico” es perfecto. Asimismo, en la primera planta del edificio el consistorio ha comenzado a redactar el proyecto para instalar un coworking y la segunda planta podría destinarse a vivienda social o para ubicar el consultorio médico, facilitado por el ascensor del edificio.

Según Reig, el objetivo es gestionar el equipamiento inicialmente desde el consistorio, puesto que habrá un servicio de bar y la agrotienda con productos locales. El proyecto de rehabilitación del inmueble está ahora en licitación y está previsto que las obras vayan a cargo de una firma especializada en edificios antiguos y con valor patrimonial, según explicó el alcalde.

El objetivo del consistorio es adjudicar lo antes posible las obras para que el centro sociocultural sea una realidad muy pronto.