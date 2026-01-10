Instalan cuatro nuevos cargadores para coches eléctricos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Paeria de Balaguer está llevando a cabo la instalación de cuatro nuevos puntos de carga para vehículos eléctricos en distintos espacios de la ciudad. Los trabajos han comenzado con las conexiones eléctricas, aunque los nuevos dispositivos no entrarán en funcionamiento hasta que se publique el reglamento municipal (previsto en febrero), que regulará el servicio, el precio público y el tiempo máximo de carga.

A diferencia de los dos cargadores existentes en la plaza Mercadal, que hasta ahora son gratuitos, los nuevos serán de pago y estarán gestionados por la Paeria a través de una aplicación móvil. Los nuevos puntos de carga se distribuirán en zonas estratégicas y equipamientos municipales. Estarán frente al pabellón 1 de Octubre, junto a las piscinas del Secà, en el Molí de l’Esquerrà y en el Teatre Municipal, con dos plazas de recarga en cada ubicación. Además, está previsto que la Diputación aporte otros dos puntos en la estación de autobuses. La inversión total asciende a 29.000 euros. La Paeria prevé recuperar el 75% de la inversión con el plan estatal Move 3. El objetivo del consistorio es dar respuesta al aumento de vehículos eléctricos en la ciudad.