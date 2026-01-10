Obres a la xarxa viària contra incendis a la Noguera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Forestal Catalana ha sacado a concurso mejoras de la red viaria destinadas a la prevención de incendios en la zona oeste de la Noguera, con un presupuesto de 104.132 euros.

Esta actuación se centra en los municipios de Os de Balaguer, Camarasa, Àger y Les Avellanes i Santa Linya, dentro del plan de Prevención de Incendios Forestales Montclús-Serra Llarga. El proyecto incluye intervenciones en pistas como el Camí del Pantà de Canelles, de 7 km, el Camí de Tragó de Noguera, Camí de la Régola a Castell de Cas (6,5 km) y otros.

Los trabajos incluirán la apertura de franjas de tránsito de hasta ocho metros de ancho, habilitar áreas seguras y estratégicas, la trituración de vegetación y la creación de rompeaguas para mejorar accesos de emergencias.

Además, también se prevé la señalización para optimizar accesos de bomberos y vehículos de emergencia. Está previsto que los trabajos duren seis meses, priorizando la reducción de carga combustible en un territorio de alto riesgo de incendio forestal por sequías estivales y clima mediterráneo seco.

Dos empresas compiten de momento por el contrato, según la publicación en la plataforma de contratación pública. El proyecto prioriza la conectividad en terrenos públicos y protegidos por la Xarxa Natura 2000.